В России оценили запас оружия у ХАМАС

Запаса вооружений у ХАМАС может хватить примерно на полгода периодических террористических атак. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, ХАМАС занимался частным производством ракет. Затем организация начала покупать вооружение. Причем снабжали боевиков не только арабские страны, но и Украина, которая продала большие запасы оружия, отметил Матвийчук. Так что точный запас вооружения оценить пока сложно.

«Также оружие могут продолжать поставлять по подземным тоннелям — для этого, в том числе, их и выкопали», — пояснил полковник.

Военный отметил, что запасов различных вооружений ХАМАС может хватить на полгода, если делать периодические террористические вылазки, а не полноценно вести войну.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.