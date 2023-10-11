Участники СВО и люди с ограниченными возможностями смогут получать субсидии на газификацию

Президент России Владимир Путин предложил подключить к социальной газификации участников специальной военной операции и инвалидов, сообщает ТАСС.

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», — заявил Путин на заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности.

По его словам, благодаря нелегкому труду и профессионализму работников отрасли повышается благосостояние жителей России. Специалисты обеспечивают бесперебойную работу заводов, что способствует реализации масштабных инфраструктурных проектов и развитию сельского хозяйства.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.