Российские войска поразили склад иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило о взрыве на складе боеприпасов ВСУ в Волчанске — удар был нанесен российскими войсками.

«В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников», — указано в сообщении.

Волчанск находится в нескольких километрах от границы с Россией — по данным Министерства обороны, здесь размещаются диверсионные подразделения ВСУ, а также артиллерия, которая обстреливает российские города и поселки в Белгородской области — в том числе Шебекино и Новая Таволжанка.

Ранее Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки украинского дрона в Брянской области.

В ночь на 11 октября над Брянской областью сбили два украинских беспилотника. Накануне Минобороны РФ сообщило о пресечении еще одной атаки БПЛА в регионе. По имеющимся данным, все БПЛА не достигли заданных целей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.