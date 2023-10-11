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В Минобороны РФ рассказали о решении вопроса с легкими транспортными самолетами

Шойгу сообщил о решении вопроса по легким самолетам на смену Ан-72 и Ан-26

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что получилось найти решение по легким транспортным самолетам на смену Ан-72 и Ан-26. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского Минобороны.

Известно, что Шойгу принял участие в совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации в Ульяновске.

«Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», — пояснил Шойгу.

Также министр обороны РФ проверил выполнение государственного оборонзаказа на заводе «Авиастар».

В конце инспекции у Шойгу прошло совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления. Участники поговорили о состоянии и перспективах развития военно-транспортной авиации страны.

До этого Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на предприятии «Алмаз-Антея» в Ульяновске.

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