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Армия Израиля ударила по отделениям банков, используемых ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударах по отделениям банков и базам движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, используемых ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, за ночь израильские истребители нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма. Уточняется, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады движения.

Кроме того, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а также база последней, которая якобы располагалась в мечети.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС, используемым движением для атак на израильском побережье.

До этого сообщалось, что дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа подвергся атаке со стороны Армии обороны Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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