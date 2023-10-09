Израильские военные рассказали о задержании боевиков ХАМАС на западном берегу реки Иордан

Военные Израиля провели широкомасштабную операцию по задержанию и конфискации оружия, задержав на западном берегу реки Иордан почти 30 боевиков движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского военного ведомства.

Известно, что в ночные и утренние часы военные страны провели рейды, выявив 41 человека, находящегося в розыске.

«Среди них 29 разыскиваемых членов террористической организации ХАМАС, которые были арестованы в 17 различных деревнях Центрального командования», — говорится в публикации израильских военных.

Поясняется, что во время поиска боевиков ХАМАС удалось конфисковать оружие, пистолеты, боеприпасы и заряды.

»ЦАХАЛ продолжит решительные действия против террористической организации ХАМАС», — заключили в пресс-службе оборонного ведомства Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Уже 8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.