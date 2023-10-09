В Турции рассказали о ликвидации террористов в Сирии и Ираке

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая авиация за первую неделю октября ликвидировала более 150 членов террористических организаций в Сирии и Ираке. Его слова приводит ТАСС.

«В ходе комплексных операций Военно-воздушных сил, проведенных против целей террористов на севере Ирака и Сирии в период с 1 по 8 октября, было нейтрализовано более 150 террористов», — заявил он.

По его словам, были уничтожены объекты террористов и источники доходов организаций.

Ранее власти Турции опровергли сообщения о якобы наплыве беженцев из Ирана из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только при условии независимости Палестины возможно обеспечить мир на Ближнем Востоке. По его словам, палестинский вопрос необходимо решить на основе международного права и признания факта сосуществования Израиля и Палестины.

Ранее в Турции назвали условие для наступления мира на Ближнем Востоке.