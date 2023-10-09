Более 430 палестинцев погибли от ударов Израиля

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребенок и 61 женщина. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

Ранее говорилось о 413 жертвах.

По данным минздрава, еще 2271 человек получил ранения, в том числе 244 ребенка и 151 женщина.

В свою очередь израильские военные заявили, что число погибших в Израиле увеличилось до семисот, несколько тысяч человек получили ранения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.