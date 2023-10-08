Палестина отказала Египту в предложении отпустить израильских заложников

Палестинские группировки отказали египетским чиновникам в предложении отпустить раненых израильских заложников. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить раненых заложников», — говорится в публикации.

Кроме того, уточняется, что попытки главы американского Госдепа Энтони Блинкена снизить градус напряженности в конфликте между Израилем и Палестиной через телефонные переговоры с коллегами в регионе также не привели к успеху.

До этого представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявлял, что о перемирии с Израилем не может быть и речи, пока тот занимается эскалацией войны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.