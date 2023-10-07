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ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные смогли отразить пять контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки Харьковской области», — сообщает российское оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии. Уточняется, что бригады Вооруженных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

15 сентября Министерство обороны России заявляло, что российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что командование Вооруженных сил Украины готовится к проведению инженерных работ на Купянском направлении. Он уточнял, что на Купянское направление прибывает всё больше украинских солдат.

Ранее российские войска сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.

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