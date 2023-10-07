ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные смогли отразить пять контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки Харьковской области», — сообщает российское оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии. Уточняется, что бригады Вооруженных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

15 сентября Министерство обороны России заявляло, что российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что командование Вооруженных сил Украины готовится к проведению инженерных работ на Купянском направлении. Он уточнял, что на Купянское направление прибывает всё больше украинских солдат.

Ранее российские войска сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.