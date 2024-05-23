Бумаги «Газпрома» упали до двухгодового минимума

По состоянию на 12:40 мск бумаги «Газпрома» упали до 134,3 рубля за акцию, что на 3,55% ниже цены закрытия предыдущего дня торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К 13:10 бумаги компании немного отыграли потери и достигли отметки 135,5 рубля за акцию. С начала недели стоимость бумаг обесценилась более чем на 14%.

В свою очередь, аналитики портала «БКС Экспресс» предположили, что подписание контракта по «Силе Сибири – 2» мощностью 50 млрд куб. м улучшит экспортную стратегию Газпрома и перспективу для восстановления стоимости акций. Вероятность подписания контракта в ближайшие 12 месяцев составляет 1 к 3, оценили аналитики.

По мнению Дмитрия Скрябина, портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал», ситуация с дивидендами «Газпрома» остается в фокусе внимания. Базовый сценарий — одобрение директивы, предписывающей не выплачивать дивиденды за 2023 год, что связано с высокой долговой нагрузкой компании. Ожидается, что выплаты не возобновятся до 2026 года, учитывая потерю европейского рынка и возможное прекращение транзита через Украину.

Даже запуск «Силы Сибири-2» не компенсирует выпадающие объемы. «Новатэк», еще один важный игрок, сталкивается с давлением США на новые СПГ-проекты, что затрудняет их реализацию. Евросоюз готов отказаться от российского газа в пользу американского, что усложняет положение «Новатэка», делая его более закрытым по информации, подытожил аналитик.

Ранее аналитик оценил будущее транзита газа через Украину.