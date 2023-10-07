На Украине рассказали о масштабах разработки беспилотников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского премьера.

«Путь дрона от разработки до его закупки теперь максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз», — пояснил Шмыгаль.

По его словам, подходы к развитию украинского военно-производственного комплекса существенно поменялись.

Так, Шмыгаль обратил внимание, что на базе «Укроборонпрома» решено создать новую организацию по современным стандартам корпоративного управления.

До этого Rheinmetall подтвердил поставку на Украину разведывательных систем SurveilSpire. Организация в очередной раз получила заказ на снабжение Киева вооружениями. При этом утром 5 октября аналогичную информацию распространило украинское новостное агентство УНН.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.