Губернатор Гладков рассказал об обстрелах ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о ситуации в регионе в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, в течение 6 октября в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два украинских артиллерийских снаряда. Там никто не пострадал.

В Валуйском городском округе из минометов обстреляно село Вериговка, зафиксировано четыре прилета.

Волоконовский район подвергся гранатометному обстрелу. По хутору Старый пришлось пять ударов. Недалеко от хутора Плотвянка с беспилотного летательного аппарата был сброшен один осколочный боеприпас.

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В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. Там также никто не пострадал.

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В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы сбит украинский квадрокоптер. По многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шебекино» выпущено семь минометных снарядов, по поселку Первомайский – два минометных снаряда. Никто не пострадал.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских дронов над территорией Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.