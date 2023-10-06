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ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления

Марочко: ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления

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РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления. Об этом сообщает РИА Новости.

«От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск. Также возросли удары армейской авиации и тяжелых огнеметных систем», — сказал Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины терпят огневые поражения, которые ВС РФ наносит равномерно по всему участку данного направления.

Ранее сообщалось, что российские силы отбили атаки 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) и штурмовиков 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении.

По информации российского военного ведомства, под Ямполовкой в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества штурмовые группы ВСУ пытались атаковать позиции российских войск, однако обе их атаки прошли безуспешно.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

*   организация запрещена в России
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