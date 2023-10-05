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В Германии подтвердили поставку на Украину разведсистем для борьбы с БПЛА

Rheinmetall подтвердил поставку на Украину разведывательных систем SurveilSpire

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Wolfgang Rattay/Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на производстве военной техники, подтвердил начало поставок в зону украинского конфликта автоматизированных систем SurveilSpire. Последние предназначены для разведки и противодействия беспилотникам, сообщается на сайте предприятия.

В заявлении указано, что организация в очередной раз получила заказ на снабжение Киева вооружениями. При этом утром 5 октября аналогичную информацию распространило украинское новостное агентство УНН.

«Поручение было дано федеральным правительством Германии», — подчеркнули представители Rheinmetall.

Согласно имеющимся данным, немецкий концерн производит указанные автоматизированные системы совместно с эстонской фирмой DefSecIntel. В целом SurveilSpire представляют собой подвижные наблюдательные вышки, на которых установлены камеры дневного и ночного видения. Кроме того, они оснащены мини-БПЛА с системой наведения и автопилотом. Также частью комплектов являются автомобили.

Основное предназначение данных систем — охрана территорий. Благодаря этим установкам для выполнения соответствующих задач не должно требоваться большое количество персонала. Тем не менее, согласно сведениям Rheinmetall, стоимость одного образца составляет более €10 млн. Как подчеркнули в немецкой компании, первые поставки SurveilSpire в зону боевых действий уже начались.

Ранее антимонопольный регулятор ФРГ одобрил создание компании Rheinmetall на территории Украины.

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