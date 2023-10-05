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В Минобороны рассказали о действиях ВС РФ в районе Работино

ВС РФ поразили подразделения и технику ВСУ на Запорожском направлении

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Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что удар в районе Работино был нанесен по 65-й механизированной бригаде.

Потери ВСУ, по данным МО РФ, составили более 35 бойцов. Также были подбиты две бронированные машины и три автомобиля.

Также за сутки были поражены две самоходные артиллерийские установки Caezar, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. 4 октября Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 165 военных на Донецком направлении.

Ранее верховный шаман России рассказал, при каком условии закончится спецоперация.

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