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Российские военные показали боевые действия в зоне спецоперации

МО России показало уничтожение ВСУ на Артемовском направлении

Министерство обороны России показало момент уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины операторами БПЛА в зоне специальной военной операции на Артемовском направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По информации Минобороны РФ, на Артемовском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск уничтожают боевиков ВСУ в окопах и укрытиях.

«Противник не чувствует себя в безопасности даже в окопах и укрытиях и бросая позиции разбегается», — уточнили в МО России.

До этого Минобороны РФ заявило, что уничтожило склады боеприпасов ВСУ. Военные ВС РФ сбили беспилотные летательные аппараты в районе Купянска в Харьковской области, в Лисичанске в Луганской народной республике и других регионах.

Также МО рассказывало о безуспешных попытках ВСУ отбить позиции в ДНР и Северском Донце. Установлено, что отбить потерянные позиции старались 12-я бригада специального назначения, 63-я и 67-я механизированные бригады украинских бойцов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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