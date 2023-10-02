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В Киеве увидели признаки того, что финансовая помощь США начнет иссякать

Bloomberg: Зеленский увидел признаки того, что помощь Запада начинает иссякать

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский увидел признаки того, что финансовая помощь от Вашингтона может иссякнуть. Об этом пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон.

«Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины», — пишет Краузе-Джексон.

Она добавила, что российский президент Владимир Путин может сделать вывод, что Вашингтон планирует «бросить Киев под поезд», ведь «из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины».

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что на Западе перестают воспринимать всерьез заявления из Киева о том, что Украина является оплотом европейцев в защите от России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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