В Киеве увидели признаки того, что финансовая помощь США начнет иссякать

Президент Украины Владимир Зеленский увидел признаки того, что финансовая помощь от Вашингтона может иссякнуть. Об этом пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон.

«Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины», — пишет Краузе-Джексон.

Она добавила, что российский президент Владимир Путин может сделать вывод, что Вашингтон планирует «бросить Киев под поезд», ведь «из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины».

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что на Западе перестают воспринимать всерьез заявления из Киева о том, что Украина является оплотом европейцев в защите от России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.