Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эстония намерена приобрести у США ракеты

ERR: Эстония будет покупать у США ракеты ATACMS и РСЗО HIMARS

close
100%
Global Look Press

Эстония будет приобретать у Соединенных Штатов не только реактивные системы залпового огня HIMARS, но и ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает ERR.

По информации портала, двустороннее соглашение на покупку нужного военного оборудования Таллин и Вашингтон подписали в декабре 2022 года. Планируется, что поставки состоятся в течение 2025 года.

«Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 км», — обратил внимание директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус Саар.

Известно, что к настоящему моменту американская армия испытала новую версию высокоточной ударной ракеты PSR. Данная ракета может пролететь около 500 км. Не исключается, что именно эта модификация в будущем выступит заменой ATACMS.

В мае в Эстонии сообщали о прибытии в страну дополнительных подразделений Вооруженных сил США.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий