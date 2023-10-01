Эстония намерена приобрести у США ракеты

Эстония будет приобретать у Соединенных Штатов не только реактивные системы залпового огня HIMARS, но и ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает ERR.

По информации портала, двустороннее соглашение на покупку нужного военного оборудования Таллин и Вашингтон подписали в декабре 2022 года. Планируется, что поставки состоятся в течение 2025 года.

«Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 км», — обратил внимание директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус Саар.

Известно, что к настоящему моменту американская армия испытала новую версию высокоточной ударной ракеты PSR. Данная ракета может пролететь около 500 км. Не исключается, что именно эта модификация в будущем выступит заменой ATACMS.

В мае в Эстонии сообщали о прибытии в страну дополнительных подразделений Вооруженных сил США.

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