На Краснолиманском направлении уничтожили 50 солдат ВСУ и «Азова»*

Российские бойцы группы «Центр» уничтожили на Краснолиманском направлении 50 украинских солдат, в их числе были и боевики из спецбригады «Азов» (организация запрещена в России), заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

По его данным, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества было нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», в результате потери противника составили 50 человек.

Также были уничтожены бронемашина и пикап, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбит беспилотник и нанесены удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации ВСУ в районе Торского, рассказал Савчук.

26 сентября Минобороны РФ сообщало об ударе по месту дислокации боевиков «Азова» в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике.

По информации российского оборонного ведомства, тогда были уничтожены около 55 боевиков.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.