Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию страны. Об этом сообщает ТАСС.

В документе с подписью главы государства указано, что призыв граждан России в возрасте от 18 до 27 лет будет осуществляться с 1 октября и до конца 2023 года. Всего Министерство обороны планирует призвать 130 тыс. человек.

В 2023 году максимальный возраст призыва все еще составляет 27 лет, однако с 1 января 2024 года он будет увеличен до 30 лет. Соответствующий законопроект официально принят.

Утром 29 сентября Минобороны сообщало, что у Генштаба нет планов проводить дополнительную мобилизацию, поскольку, как утверждается, контрактников и добровольцев для выполнения задач в зоне спецоперации на Украине достаточно.

15 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что контракты с Минобороны за последние месяцы подписали 300 тыс. человек. По его оценке, ежедневно заключать договор на военную службу приходят 1–1,5 тыс. человек.

Утром 29 сентября Москва, Бурятия, Башкирия, Чечня, Забайкалье, Архангельская, Белгородская, Брянская, Омская и Свердловская области были названы регионами, в которых весенний призыв был наиболее организованным.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.