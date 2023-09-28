ВСУ обстреляли Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Часть снарядов прилетела на территорию одного из промышленных предприятий, заявил глава региона.

«Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах», — написал он.

Чиновник также сообщил, что повреждения получила линия электропередачи — без света временно остается часть абонентов Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь. На месте работают оперативные и аварийные службы, добавил он.

28 сентября Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) днем 28 сентября пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что украинские военные нанесли удар по селу Большетроицкое. По данным главы региона, во время обстрела один мужчина получил травмы — в тот момент он косил траву на своем участке и не успел дойти до укрытия.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.