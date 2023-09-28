Дрон ВСУ уничтожили российские силы ПВО в небе над Белгородом

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Белгородом. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Двадцать восьмого сентября текущего года около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков тогда отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гладков уточнил, что оперативные службы собирают информацию о последствиях на земле.

Днем 26 сентября белгородские власти сообщили о минометном обстреле со стороны ВСУ. Ему подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области подверглось. Повреждения получил один частный дом: осколки посекли крышу, фасад, окна и забор.

До этого губернатор Белгородской области заявил об обстреле Новой Таволжанки. По его словам, населенный пункт попал под удар со стороны украинских войск, из-за чего была повреждена линия электроснабжения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.