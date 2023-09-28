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В США рассказали об опасности для России ракет ATACMS с кассетной частью

The Drive: ракеты ATACMS с кассетной частью создадут проблемы для России

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U.S. Army

Баллистические ракеты класса «земля--земля» Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью и дальностью до 300 км, которые США в перспективе могут отправить на Украину, создадут проблемы для России. Об этом пишут колумнисты американской газеты The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей.

В статье говорится, что новые ракеты могут использоваться Киевом для нанесения ударов, в том числе, по российским аэродромам, системам противовоздушной обороны (ПВО), мостам, оборонным складам и военным центрам управления.

По оценкам журналистов, большая дальность ATACMS позволяет достигать цели за линией соприкосновения, кассетная боевая часть ракет увеличивает площадь ударов, а гиперзвуковая скорость осложняет перехват ракет системами ПВО.

«Гарпун» врезается в цель на дозвуковой скорости. ATACMS делает то же самое на скоростях, приближающихся к гиперзвуковым», — указывается в материале.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что ожидаемая украинской армией передача западных дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения.

Ранее в США заявили об отсутствии спешки по поставкам танков ВСУ.

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