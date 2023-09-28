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Силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотником российский регион

Минобороны РФ: силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский дрон

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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны днем 28 сентября пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в Telegram.

Дрон был сбит около 13:00 мск над Белгородской областью РФ, граничащей с Харьковской и Сумской областями Украины.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над регионом. Никто не пострадал.

Также Гладков сообщил, что за сутки в Белгородской области было зафиксировано 130 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Больше всего снарядов прилетело в село Долгое в Валуйском городском округе — 20 штук. Ранения получили несколько человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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