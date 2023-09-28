Силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотником российский регион

Российские системы противовоздушной обороны днем 28 сентября пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в Telegram.

Дрон был сбит около 13:00 мск над Белгородской областью РФ, граничащей с Харьковской и Сумской областями Украины.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над регионом. Никто не пострадал.

Также Гладков сообщил, что за сутки в Белгородской области было зафиксировано 130 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Больше всего снарядов прилетело в село Долгое в Валуйском городском округе — 20 штук. Ранения получили несколько человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.