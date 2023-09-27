В ДНР сообщили об улучшении позиций российских военных на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление: фиксируем попытку проводить разведку боем в районе населенных пунктов Торское, Невское, Ямполь. Попытки нивелированы... С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что ВС России частично уничтожили противника, а также отбросили украинскую армию на исходные позиции.

27 сентября в Министерстве обороны РФ заявляли, что российские военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа ликвидировали более 200 целей на Краснолиманском направлении в зоне боевых действий за прошедшие восемь месяцев.

До этого Минобороны России сообщало, что на Краснолиманском направлении подразделению группировки войск «Центр» и армейской авиации удалось отразить две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

26 сентября Пушилин говорил, что на Краснолиманском направлении было замечено прибытие дополнительных сил украинских войск.

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