Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили об улучшении позиций российских военных на Краснолиманском направлении

Пушилин: российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление: фиксируем попытку проводить разведку боем в районе населенных пунктов Торское, Невское, Ямполь. Попытки нивелированы... С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что ВС России частично уничтожили противника, а также отбросили украинскую армию на исходные позиции.

27 сентября в Министерстве обороны РФ заявляли, что российские военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа ликвидировали более 200 целей на Краснолиманском направлении в зоне боевых действий за прошедшие восемь месяцев.

До этого Минобороны России сообщало, что на Краснолиманском направлении подразделению группировки войск «Центр» и армейской авиации удалось отразить две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

26 сентября Пушилин говорил, что на Краснолиманском направлении было замечено прибытие дополнительных сил украинских войск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях