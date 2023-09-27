Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области американские танки Abrams будут гореть, как немецкие Leopard и британский Challenger 2, сообщает РИА Новости.

«Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики ждут с нетерпением», — заявил Рогов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

ПТУР — противотанковая управляемая ракета, основное средство поражение бронетехники, доступное пехоте.

По мнению Рогова, американские танки будут гореть ничуть не хуже немецких или британских.

Ранее аналогичное мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что американские танки M1 Abrams будут гореть и не помогут ВСУ переломить ход конфликта.

Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину в субботу, 23 сентября. Партия составляет 31 машину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.