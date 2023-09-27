Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Запорожье рассказали о судьбе танков Abrams, которые пойдут в наступление

Рогов заявил, что в Запорожской области танки Abrams будут гореть, как и Leopard

close
100%
Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области американские танки Abrams будут гореть, как немецкие Leopard и британский Challenger 2, сообщает РИА Новости.

«Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики ждут с нетерпением», — заявил Рогов.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

ПТУР — противотанковая управляемая ракета, основное средство поражение бронетехники, доступное пехоте.

По мнению Рогова, американские танки будут гореть ничуть не хуже немецких или британских.

Ранее аналогичное мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что американские танки M1 Abrams будут гореть и не помогут ВСУ переломить ход конфликта.

Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину в субботу, 23 сентября. Партия составляет 31 машину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях