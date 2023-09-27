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Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Военные ВС РФ вечером 26 сентября отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, российские военные успешно отразили ее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца добровольческого подразделения «Барс», которое входит в бригаду «Царские волки».

По словам российской бойца, украинские военнослужащие попытались атаковать примерно в 18:00, стреляя из минометов и поджигая минные поля зажигалками, «чтобы понимать, куда и как наступать». Он рассказал, что военные ВС РФ остановили противника огнем из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские позиции на участке Работино — Вербовое подверглись массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, части ВСУ перешли в наступление в Запорожской области.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что из-за больших потерь, понесенных в ходе наступления, ВСУ утратили способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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