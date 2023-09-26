Глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Бердянск в Запорожской области.

«В Бердянске громко. Жители города слышали громкие взрывы. По предварительным данным, наша ПВО успешно отработала по ракете, которую ВСУ выпустили по мирному городу», — написал он.

Рогов уточнил, что ракету сбили на окраине города.

По его данным, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреливали Токмак, сработала российская система ПВО.

Ранее Рогов сообщал, что у Вооруженных сил Украины в планах поменять стратегию и перенаправить силы на захват Запорожской атомной электростанции.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовского направления в Донецкой народной республике.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.