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Российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

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Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что военнослужащие отразили девять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что атаки были отражены во взаимодействии с авиацией и артиллерией.

Минесашвили утверждает, что потери противника на данном направлении составили свыше 230 военнослужащих, танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что американские власти пока не могут ничего сказать о предоставлении Украине тактических ракет ATACMS.

25 сентября бывший специальный помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс сообщил журналу Newsweek, что Вашингтон может объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS уже на этой неделе.

По его словам, ракеты могут быть поставлены на территорию Украины к началу октября. Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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