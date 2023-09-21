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Рогов заявил о разбитой штурмовой группе ВСУ под Работино

Рогов: ВС РФ разбили штурмовую группу ВСУ под Работино с помощью ударных дронов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ разбили штурмовую группу ВСУ между Работино и Вербовым с помощью ударных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, штурмовая группа пыталась прорваться к российским позициям на Ореховском направлении, однако была вынуждена отступить из-за потерь.

20 сентября Рогов заявил, что ВC РФ отразили атаку ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области, уничтожив танки и БМП Bradley.

Рогов заявил, что украинские военные «вгрызаются в предполье», чтобы дойти до первой линии обороны, но у них ничего не получается, их попытки выйти к Новопрокоповке пресечены.

В ходе боев российские военные подбили по меньшей мере семь единиц военной техники ВСУ, включая танки и боевую машину пехоты Bradley, а также уничтожили роту личного состава. Также упреждающие удары были нанесены по местам скопления украинских военнослужащих в населенных пунктах Чаривное, Новоданиловка и Белогорье, чтобы украинцы не перебросили силы на линию боевого соприкосновения, поделился Рогов.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что третья волна контрнаступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении ожидается в сентябре.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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