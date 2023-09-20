Российские военные обезвредили ракеты Storm Shadow в небе над Херсонской областью

Две дальнобойные ракеты западного производства Storm Shadow, запущенные украинской армией, сбили российские военные в небе над Херсонской областью, сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его информации, одну ракету сбили системой противовоздушной обороны (ПВО), управление другой перехватили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего она упала.

Сальдо отметил, что никто не пострадал и удалось избежать значительных материальных повреждений, так как ракеты были ликвидированы над полем.

Storm Shadow — англо-французская крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, ее французское наименование — SCALP-EG.

Днем ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем в Запорожской области.

17 сентября в Минобороны РФ рассказали, что российские системы ПВО перехватили управляемые авиационные бомбы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.