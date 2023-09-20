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Стало известно, когда Байден объявит о выделении новой военной помощи Киеву

Reuters: Байден объявит о выделении очередного пакета военной помощи Украине

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Президент США Джо Байден, вероятно, объявит в четверг, 21 сентября, о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации.

При этом агентство не уточняет сумму и размер помощи, лишь отмечая, что пакет будет «крупным». Объявить о нем Байден намерен во время визита главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Накануне издание The Associated Press сообщало, что визит Зеленского в США на Генассамблею ООН приходится на критический момент для отношений Киева и Вашингтона, поскольку мнения в конгрессе по поводу военной помощи расходятся.

16 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявлял, что ведутся переговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, скоро они будут получены.

До этого телеканал Fox News, ссылаясь на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома, сообщал, что Соединенные Штаты в общей сложности направили на помощь Украине $110,97 млрд.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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