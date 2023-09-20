Власти Севастополя уточнили информацию по сбитым над городом объектам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что, по уточненной информации, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на город.

Согласно сообщению губернатора, в настоящее время в Севастополе спокойно.

«Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется. Все оперативные службы работают», — указал Развожаев.

До этого Развожаев сообщал, что в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в Верхнесадовом и в Каче, предварительно, упали сбитые беспилотники. Губернатор уточнял, что пострадавших в результате инцидентов нет. Однако в населенных пунктах произошло небольшое возгорание травы.

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