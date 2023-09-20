Шойгу заявил об укреплении стратегического партнерства в оборонной сфере России и Ирана

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани заявил об укреплении стратегического партнерства Москвы и Тегерана в оборонной сфере, передает РИА Новости.

Российский министр отметил, что Тегеран и Москва планируют реализовать весь комплекс запланированных мероприятий, несмотря на давление со стороны США и других западных государств.

«Санкционное давление показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — указал Шойгу.

Он также выразил готовность к дальнейшим совместным действиям России и Ирана в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, отметив, что диалог двух стран развивается особенно интенсивно.

19 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери обсудили военное сотрудничество двух стран.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.