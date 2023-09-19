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Украинские военные начали сдаваться в плен на Сватовском направлении

РИА Новости: солдаты ВСУ начали сдаваться в плен на Сватовском направлении

Российский боец рассказал РИА Новости, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском направлении в Донбассе.

По словам российского солдата, только за вчерашний день в плен были взяты трое украинских бойцов. Он отметил, что бойцы ВСУ сами шли к военным ВС РФ и не оказывали никакого сопротивления.

17 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что на левом берегу реки Днепр российские военные взяли в плен восемь бойцов Вооруженных сил Украины.

14 сентября отряд украинских военнослужащих добровольно сдался в плен бойцам Вооруженных сил РФ в Запорожской области. Как рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, солдаты ВСУ столкнулись с российскими подразделениями в районе села Новомайорское. При этом они решили не оказывать сопротивление и таким образом избежать сражения, подчеркнул руководитель организации.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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