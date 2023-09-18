Минобороны рассказало об отражении атак украинских штурмовиков

Российские войска отбили атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе села Червоная Диброва и поселения Серебрянское лесничество были отражены действиями подразделений группировки войск «Центр» ВС РФ, ударами армейской авиации и огнем артиллерии.

По данным Минобороны РФ, потери украинских войск при этом составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

8 сентября министерство сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва. Там также рассказали, что в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.