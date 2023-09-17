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В США предсказали сильный удар России по ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия нанесет сильный удар по ВСУ, когда их истощит

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Reuters

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Российская Федерация нанесет мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда истощит их возможности. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу.

По его словам, российская сторона не подвергает большому риску собственные войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить украинские.

«Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — рассказал Джонсон.

Он утверждает, что у украинской стороны нет достаточного количества военнослужащих, чтобы продолжать конфликт несколько лет, а властям Украины не хватает средств, чтобы продолжать настолько интенсивные боевые действия.

До этого Джонсон заявил, что российские войска уничтожили лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленные НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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