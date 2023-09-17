Канада предоставит Украине деньги на ракеты ПВО

Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24 млн США) международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Украине предоставят сотни ракет ПВО малой и средней дистанции, которые необходимы для защиты критически важной национальной инфраструктуры страны.

Отмечается, что средства пойдут в партнерство, созданное в июне 2023 года несколькими странами, включая Данию, Нидерланды и США, под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что итоговое заявление лидеров стран Группы двадцати (G20) в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады.

Также он отметил, что если бы заявление зависело только от других государств G20, то оно было бы намного мягче, в том числе в отношении Украины.

Он отметил, что G20 — это «крайне разрозненная группа» и заявление получилось настолько жестким, насколько это было возможно.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.