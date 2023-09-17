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Российские военные сообщили о перехваченном беспилотнике

МО РФ заявило о перехвате БПЛА самолетного типа над Воронежской областью

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В Министерстве обороны России заявили, что была пресечена попытка украинской стороны осуществить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по территории РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«17 сентября около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны страны.

Известно, что беспилотный летательный аппарат перехвачен над Воронежской областью.

До этого уточнялось, что в Тульской области на территории логистического центра упал беспилотник.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало о передаче военнослужащим новых беспилотников с искусственным интеллектом. Согласно информации ведомства, в комплекс вошли флагманский дрон разведывательного типа и несколько беспилотников-камикадзе типа FPV.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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