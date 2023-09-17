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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА на западе Крыма

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник у западного берега Крыма

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Shutterstock

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник у западного берега Крыма, сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

«17 сентября около 1.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», — указано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что пресекли попытки Киева атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории России.

По данным министерства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом Московской области. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе системы ПВО в городском округе Истра.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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