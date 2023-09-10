В США рассказали об успехах ВС России на Украине

Успехи российских военных сил застали Соединенные Штаты врасплох и выявили их слабость, считает американский экономист Ричард Вольф. Об этом сообщается в эфире Dialogue works.

«Соединенным Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они все равно не преуспели», — подчеркнул экономист.

По словам Вольфа, Вооруженным силам России удалось продвинуться на многие-многие мили вглубь Украины.

Как добавил эксперт, политика Вашингтона против Москвы только ударила по самим американцам.

»США, как и другие члены «Большой семерки», переживают упадок и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС», — добавил Вольф.

До этого Министерство обороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении. ВС Украины потеряли 80 солдат и радиолокационную станцию ARTHUR.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.