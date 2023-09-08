В Брянской области сбили БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Выгоничским районом был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, атака беспилотника был пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации. БПЛА был сбит на подлете к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор подчеркнул, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Богомаз заявил в Telegram-канале, что силы ПВО РФ сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району.

До этого губернатор Брянской области заявил, что украинские силы атаковали промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. Также Богомаз оповещал о том, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по селу Случевск Пожарского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.