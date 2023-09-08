Сербский генерал призвал Украину отказаться от снарядов с обедненным ураном

Украинским властям стоит отказаться от использования снарядов с обедненным ураном. Об этом в интервью RT на Балканах заявил сербский генерал Милош Джошан.

Он отметил, что эти боеприпасы «не были столь фатальны» для военных, как для мирного населения.

«Я бы сказал украинским военным, что эти боеприпасы направлены против них точно так же, как и против российских солдат. Однако в большей степени это оружие направлено против их детей и внуков, против всего», — заключил генерал, добавив, что властям Украины нужно поблагодарить Вашингтон и отказаться от такой «помощи».

6 сентября Пентагон сообщал, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение Украине еще $175 млн помощи. Уточнялось, что в пакет военной помощи будут в том числе и 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

В этот же день официальный представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что снаряды с обедненным ураном, которые получит Украина, не представляют радиоактивной угрозы.

Накануне лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде осудил решение США поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, таким образом Соединенные Штаты вслед за Великобританией встали на путь ядерной эскалации.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.