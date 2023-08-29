Губернатор Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили по российскому региону 106 снарядов, в том числе три взрывных устройства было сброшено с беспилотных летательных аппаратов.

По словам чиновника, в Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от поселка Разумное российские системы ПВО сбили дрон ВСУ.

ВСУ обстреляли из минометов Шебекинский городской округ. В частности, в селе Новая Таволжанка было насчитано 22 минометных снарядов. Никто не пострадал, но повреждены три частных дома. По селу Середа выпустили пять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» – четыре минометных снаряда, по селу Муром – два.

В Белгородском районе украинские военные четыре раза из гранатомета обстреляли село Щетиновка, по селу Наумовка попало 20 артснарядов. На окраине хутора Старый в Волоконовском районе упало шесть минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов.

В Краснояружском районе, как проинформировал Гладков, в селе Поповка с беспилотника сбросили три взрывных устройства, также по населенному пункту попали три артиллерийских снаряда. По окраинам сел Вязовое и Репяховка – два и пять артиллерийских снарядов соответственно.

Также Министерство обороны России сообщало, что средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью в ночь на 29 августа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.