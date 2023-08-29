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Полковник Макгрегор назвал конфликт на Украине провальной попыткой США уничтожить Россию

Полковник Макгрегор: конфликт на Украине является попыткой США уничтожить Россию

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что эскалация конфликта на Украине является провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом отставной военный сказал в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению Макгрегора, США спровоцировали президента России Владимира Путина на конфликт на Украине. Вашингтон пребывал в восхищении, когда Путин ввел войска на территорию Украины, так как там пришли к выводу, что конфликт является хорошей возможностью уничтожить Россию.

Экс-советник убежден в том, что Запад, рассчитывая на поражение России, просчитался. В апреле, когда западные союзники убедили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров, Москва изменила свою стратегию и перешла к масштабной обороне, приведшую к колоссальным потерям украинских войск.

Ранее Макгрегор заявил, что после разгрома на фронте украинских войск президент Зеленский сбежит из страны. По его словам, в «один прекрасный день» украинский президент, прихватив украденные миллионы, улетит с ними в Вильнюс, Майами или на Кипр.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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