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В Польше сравнили танки Leopard 1 с российскими конкурентами

Defence 24: российские танки Т-54 имеют лучшую броню, чем Leopard 1 у ВСУ

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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Боевые действия на Украине привели к тому, что обе стороны конфликта были вынуждены прибегнуть в том числе к использованию устаревшей военной техники, например танков, созданных во время холодной войны в странах НАТО и в СССР, пишет польский журнал Defence 24.

Как отмечает издание, полученные украинской армией танки Leopard 1 имеют относительно низкую массу, ремонтопригодность, эргономику и многие другие.

У танков же Т-54/55 и Т-62 броня лучше, а Т-55АМ обладают относительно простой системой управления огнем, утверждает эксперт. Автор также написал, что Т-62 имеет мощную пушку, способную угрожать не только Leopard 1, но и более бронированным машинам, таким как американские M60 или британские Chieftain.

Как писал ранее журнал Newsweek, ВСУ в боевых действиях лучше не применять полученные танки западного производства, так как российские войска из-за «географических особенностей местности» легко их обнаруживают, а вместо них использовать советские танки.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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