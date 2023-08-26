В ЛНР рассказали, сколько украинцев мобилизуют к весне

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Киев попытается до весны мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 300 тыс. жителей страны, чтобы компенсировать потери, в том числе понесенные в ходе неудачного контрнаступления. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, в рамках текущей мобилизации на Украине призывают около 10 тыс человек в месяц. Он считает, что Киеву необходимо мобилизовать около 60-70 тыс человек текущих, а более 300 тыс человек планируется завербовать потенциально.

«Всего из мобилизационного резерва Украина забрала 1,2-1,3 млн человек, из которых безвозвратные потери уже где-то в районе 400 тыс. человек», — заявил Мирошник.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что может быть объявлен дополнительный призыв в ряды вооруженных сил страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.