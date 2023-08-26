Российские военные рассказали о предотвращении атак ВСУ в зоне спецоперации

Подразделения российской группировки военных сил смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ...» — уточнил Конашенков.

По словам представителя военного ведомства РФ, за прошедшие сутки на Запорожском направлении удалось ликвидировать до 115 бойцов военных сил Украины.

Также российские ВС, по словам Конашенкова, уничтожили семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 и буксируемую гаубица М119 производства Соединенных Штатов.

Еще в зоне боевых действий ликвидировано орудие FH-70 производства Великобритании.

До этого российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.