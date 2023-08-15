Улучшенные снаряды «Краснополь» поставляют российским войскам

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время нами (КБП) уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать характеристики этих изделий», — рассказали в холдинге.

До этого в «Ростехе» сообщили, что в России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к 100%.

Там отметили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно. В частности, Abrams и Leopard, которые являются основными танками США и Германии, станут для них удобной целью, указали в госкорпорации.

В «Ростехе» не стали раскрывать тип новых боеприпасов и их тактико-технические характеристики.

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