Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Улучшенные снаряды «Краснополь» поставляют российским войскам

«Ростех»: снаряд «Краснополь» с улучшениями уже поставляется в войска

close
100%
Wikimedia Commons

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время нами (КБП) уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать характеристики этих изделий», — рассказали в холдинге.

До этого в «Ростехе» сообщили, что в России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к 100%.

Там отметили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно. В частности, Abrams и Leopard, которые являются основными танками США и Германии, станут для них удобной целью, указали в госкорпорации.
В «Ростехе» не стали раскрывать тип новых боеприпасов и их тактико-технические характеристики.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях